No hay ley federal que permita habitar una casa abandonada.

En Instagram y TikTok, videos virales muestran a un hombre diciéndole a la gente que hay una forma legal de invadir una casa abandonada.

"He pensado invadir una casa en United States, ya que me entere que existe una ley que dice que si una casa no está habitada, podemos expropiarla", dice el influencer Leonel Moreno, conocido como "Leito Oficial", en un video en Instagram del 16 de marzo.

Moreno es un inmigrante venezolano que llegó a Estados Unidos en 2022. Sus videos que le dicen a las personas cómo "tomar ventaja del sistema de Estados Unidos" se hicieron virales en 2023.

Un vocero del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), le dijo a PolitiFact que Moreno fue puesto en un programa de Alternativas a la Detención luego de que llegó a los Estados Unidos. El programa le requería reportarse a una Oficina de Detención y Deportación dentro de los 60 días de su llegada a Estados Unidos. Ya que él no se reportó a la oficina, oficiales de inmigración arrestaron a Moreno el 29 de marzo en Gahanna, Ohio. Él está detenido esperando nuevos procedimientos de inmigración, dijo un vocero de ICE, el 4 de abril.

En el video en Instagram, Moreno dijo que expropiar casas ayudaría a las personas a evitar vivir en las calles o ser una carga pública. Él agregó que una ley dice que una persona puede expropiar una casa abandonada deteriorada, repararla, vivir en ella y eventualmente venderla.

Otras cuentas en las redes sociales también compartieron el video.

Teri A. Walter, una abogada de litigación civil en Texas, le dijo a PolitiFact que Moreno usa el término expropiar erróneamente en su publicación.

"El término ‘expropiar’ no sugiere lo que a menudo se conoce como ‘derechos de los ocupantes ilegales’", dijo ella.

Walter explicó que la expropiación es la toma de una propiedad por parte de una agencia gubernamental, y ocurre sin importar si la casa está habitada o no. Pero esto no es hecho por una persona independiente y usualmente es hecho cuando una persona no paga sus impuestos.

Ninguna ley federal permite invadir casas abandonadas, los derechos de ocupantes ilegales varían por estado

No hay autoridad del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. (HUD, por sus siglas en inglés), que le deja a una persona poseer casas no habitadas, le dijo un vocero del departamento a PolitiFact. Expertos nos dijeron que no hay una ley federal que permita a las personas poseer casas abandonadas.

Pero Moreno parece estar refiriéndose a las leyes de posesión adversa, comúnmente conocidas como derechos de "squatters" o derechos de ocupantes ilegales.

Todos los 50 estados tienen leyes de posesión adversa. Cada estado tiene sus propias reglas de como propietarios pueden remover a ocupantes ilegales, y como los ocupantes ilegales pueden poseer una propiedad.

Estas leyes se aplican cuando una persona ha ocupado ilegalmente un espacio por un tiempo específico; en algunos estados toma siete años, en otros hasta 20 años.

Un ocupante ilegal puede ser alguien que deje de pagar renta o quien entre a una propiedad y la ocupe sin documentación legal o permiso de estar ahí. Pero, ex-inquilinos no pueden aplicar por posesión adversa ya que ellos estaban en la propiedad inicialmente con el permiso del dueño.

Algunos estados, como en Georgia, Illinois y Wisconsin, requieren mostrar "buena fe" para poder tomar posesión adversa. En otras palabras, las personas declarando la propiedad deben demostrar que ellos tenían una base para creer que son dueños de la propiedad, aun si estaban equivocados.

Típicamente, para obtener una posesión adversa, las personas deben vivir en la casa por un periodo continuo y haber ocupado la propiedad sin permiso. También debe ser obvio para el dueño que los ocupantes están ahí.

Los ocupantes ilegales pueden hacer un caso para reclamar una posesión adversa si ellos proveen evidencia de que han pagado los impuestos de la propiedad o las facturas de utilidades. La diferencia entre un ocupante ilegal y un intruso o "trespasser" es que el intruso irrumpe en la propiedad para vandalizar o quedarse por un corto tiempo.

Como las reglas de posesión adversa varían

PolitiFact examinó las leyes de posesión adversa en varios estados.

Encontramos que en la mayoría de los estados, los ocupantes ilegales pueden ser acusados de allanamiento, por lo general un delito menor.

Algunos estados han criminalizado la ocupación ilegal. El 27 de marzo, el gobernador de Florida Ron DeSantis firmó la ley H.B. 621, la cual le permite a propietarios pedirle a los policías remover inmediatamente a los ocupantes ilegales de su propiedad. La ley que toma efecto el 1 de julio, criminaliza causar daños de $1,000 o más a una propiedad ocupada ilegalmente, usar documentación falsa para quedarse en ella o para listar la propiedad y hacer falsas declaraciones escritas para obtener los derechos de la propiedad.

Jose Rivas, un abogado de defensa criminal en Florida, le dijo a PolitiFact que el video en Instagram desinforma a los espectadores, ya que en Florida, los ocupantes ilegales pueden ser acusados de allanamiento.

"En el contexto del video, el dueño actual tendría bastante oportunidad de remover a un ocupante ilegal antes de que el ocupante pueda tomar posesión", dijo Shawn Eaton, director de operaciones de Eaton Realty, una compañía de bienes raíces en Florida.

En Florida, si ocupantes ilegales quieren reclamar una casa que no es de ellos, ellos pueden hacerlo luego de vivir ahí por siete años (aun si están ilegalmente en el país), pero ellos deben pagar los impuestos de la propiedad y solo una persona puede declarar la propiedad, según World Population Review, una organización independiente que publica y analiza datos demográficos.

En la ciudad de Nueva York, a donde muchos inmigrantes han llegado recientemente, las personas pueden reclamar posesión adversa sin importar su estatus migratorio. Si alguien se queda en una propiedad sin permiso por más de 30 días, el dueño debe proveerles una notificación escrita de evicción de 10 días. Si una persona ha ocupado la propiedad sin permiso por menos de 30 días, no se requiere una notificación.

Alguien que entró a los Estados Unidos ilegalmente, o cualquier otro, puede reclamar posesión adversa en Nueva York, pero la persona tendría que "mostrar evidencia convincente y clara, lo cual es un estándar muy alto, y tienes que exclusivamente ocupar la propiedad por 10 o más años continuamente", dijo Joshua Price, un abogado de bienes raíces en Nueva York.

"No puedes, no te puedes mudar a la casa de alguien y decir ‘yo estoy aquí ahora, posesión adversa, Yo soy dueño de esta casa’", dijo Price. "No funciona así".

En Texas, puede tomar al menos tres años para que un ocupante ilegal obtenga el título de una propiedad bajo posesión adversa, dependiendo de cuánto tiempo ha estado ocupada la propiedad. Las personas en el país ilegalmente también pueden usar esta ley para tratar de tomar posesión de una propiedad, dijo Walter.

"La ciudadanía no es un elemento de posesión adversa bajo ningún estatuto, así que no importa", dijo ella.

Un error que la gente suele cometer cuando presenta una reclamación por posesión adversa es decir que comparte la propiedad con otra persona, dijo Walter. En Texas, las personas no pueden reclamar posesión si permiten que otros intrusos o reclamantes entren a la propiedad, dijo ella.

En California, un ocupante ilegal puede reclamar una propiedad después de vivir en ella por cinco años, haciéndole mejores a la casa y pagando impuestos. Los dueños tienen que saber que los ocupantes están ahí sin su consentimiento. En otros estados, como Illinois, las personas deben continuamente ocupar la propiedad por 20 años antes de reclamar la propiedad legalmente.

El video en Instagram omite contexto y detalles importantes. Este video hace que parezca como si hacerse cargo legalmente de una casa abandonada fuera tan sencillo y fácil como entrar en ella.

Nuestro veredicto

Una publicación en Instagram afirma que una ley en Estados Unidos dice que "si una casa no está habitada, podemos expropiarla".

La gente puede intentar mudarse a casas abandonadas, pero los propietarios tendrán la oportunidad de desalojarlas antes de que ellas puedan solicitar la propiedad, dijeron expertos. Las personas que se encuentren en estas casas también podrían ser acusadas de allanamiento, dependiendo del estado.

Las leyes de posesión adversa de algunos estados pavimentan el camino para que las personas eventualmente sean propietarias de una casa que no compraron ni heredaron legalmente. Pero la publicación de Instagram omite un contexto legal importante.

Calificamos esta afirmación como Mayormente Falsa.

